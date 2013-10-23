Беларусь выплатила МВФ 84 млн долл. долга по кредиту

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда на сумму 84 млн долл., сообщили УНИАН в Министерстве финансов Беларуси.

«23 октября Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 84,4 млн долл.)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пять траншей кредита в рамках программы стэнд-бай на 3,46 млрд долл. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах. Наибольшие выплаты в 2013 году приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу). Всего в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл.

В связи с завершением программы стэнд-бай в апреле 2010 года МВФ начал дополнительные консультации с Беларусью по оценке мер экономической политики и выработке предложений по повышению эффективности экономики страны. С 2011 года по март 2013 года Беларусь посетили четыре миссии МВФ для проведения постпрограммного мониторинга.

С 17 по 28 октября в Минске находится миссия сотрудников Международного валютного фонда, возглавляемая Дэвидом Хофманом, для проведения пятого постпрограммного мониторинга белорусской экономики.