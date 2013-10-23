Кабмин решил, как Миндоходов и органы финконтроля будут проверять предприятия

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 23 октября, утвердил порядок координации действий территориальных подразделений Министерства доходов и сборов Украины и органов финансового контроля в части проведения совместных проверок предприятий с целью сокращения вмешательства государства в деятельности субъектов предпринимательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В частности, предполагается, что в случае совпадения сроков проведения плановой проверки одного и того же предприятия разными контролирующими органами, все ведомства должны провести общую проверку, и сообщить о ней субъекту хозяйствования заранее – за 10 дней. Между собой контролирующие органы также должны ежеквартально согласовывать графики проверок.

Комментируя принятое решение, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сказал, что задача государства – создать такие условия, чтобы бизнес уделял внимание своей текущей деятельности, а не общению с контролирующими органами. «Четкий механизм согласования одновременных проверок будет содействовать уменьшению вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования», - цитирует пресс-служба Клименко.

По его словам, Миндоходов максимально сократило количество плановых проверок. В частности, в четвертом квартале проверки проведут только на 1,3 тыс. субъектов хозяйствования. При этом всего с начала года Миндоходов проверило 3,9 тыс. предприятий, что на 2,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Миндоходов обратили внимание, что со следующего года Министерство планирует внедрить практику проведения электронных документальных проверок, благодаря чему налогоплательщики с низким уровнем риска смогут проходить аудит и вовсе дистанционно. Такой сервис будет предоставлен в первую очередь плательщикам единого налога, использующим упрощенную схему налогообложения. Они смогут воспользоваться услугой уже с 1 января 2014 года. С 1 января 2015 года сервис дистанционных проверок будет внедрен для всех плательщиков малого и среднего бизнеса, работающих по общей системе налогообложения. А с 1 января 2016 года сервис будет доступен всем категориям налогоплательщиков.

В Миндоходов отметили, что механизм проведения электронных проверок заложен в разработанном Министерством законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.