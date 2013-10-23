Нацбанк сообщает о росте количества жалоб граждан

Количество обращений граждан в Национальный банк Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,06% или на 303 – до 4 592 обращений, сообщил регулятор на официальном сайте.

По информации Нацбанка, наибольше количество обращений за указанный период поступило по вопросам кредитных (1 568 обращений) и депозитных (1 315) договоров с банками, а также по вопросам банковского надзора (535), социальной защиты (391), платежных систем и расчетов (334). По сравнению с прошлым годом количество обращений граждан выросло по вопросам депозитных договоров (на 353 обращения) и платежных систем и расчетов (86), в то время как сократились обращения по вопросам социальной защиты (58) и кредитных договоров (53).

Также сообщается, что за 9 месяцев текущего года по итогам рассмотрения обращений граждан 4 217 или наибольшее их число решено позитивно, 270 - перенаправлено по назначению, 53 – учтены в работе, 53 – находятся на рассмотрении, 33 – не подлежат рассмотрению, 6 – возвращены авторам.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн, в том числе остатки депозитов юридических лиц за этот период практически не изменились (с начала года рост составил 3,7%) и составили 209,5 млрд грн. В то же время, объем наличности вне банков в августе вырос на 0,4% (с начала года — на 10,8%) – до 225,2 млрд грн.

По словам директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Натальи Синявской, рост количества новых счетов физических лиц в банках Украины обусловлен повышением финансовой грамотности населения, в то время как количество жалоб клиентов на банки и судебных процессов между банками и их клиентами не отражают состояния финансовой грамотности.