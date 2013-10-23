Банки запасаются ресурсами в ожидании сезонных проблем с ликвидностью — эксперты

Повышение ставок по депозитам в банках в сентябре-октябре после их устойчивого снижения в январе-августе текущего года обусловлено ожиданиями банков сезонных проблем с ликвидностью, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, процентные ставки на гривневые депозиты традиционно растут осенью, поскольку растет спрос импортеров и сокращается ликвидность банков. “Текущий год не стал исключением, но ничего страшного в текущих тенденциях нет, поскольку НБУ действительно жестко контролирует ситуацию на финансовом и валютном рынках”, - пояснил эксперт.

Как прокомментировал аналитик консалтинговой компании «Альпари» Владислав Антонов, банковская система не испытывает проблем с ликвидностью, но в то же время привлеченные ресурсы банков и выданные кредиты недостаточно сбалансированы по срокам. “Население предпочитает размещать деньги на банковские депозиты сроком до шести месяцев. На такой короткий срок найти надежных заемщиков и выдать «дорогой» кредит довольно проблематично”, - сказал эксперт.

По мнению Антонова, банки не рискуют размещать привлеченные ресурсы на длительный срок и предпочитают вкладывать деньги в краткосрочные сертификаты НБУ, а не ОВГЗ Министерства финансов. “Минфин размещает свои бумаги на срок от 3 месяцев и больше, а НБУ - от 2 дней. Рост спроса на депозитные сертификаты, наоборот, связан с увеличением ликвидности банковского сектора”, - добавил он.

По оценкам директора департамента финансовых рынков «Фидокомбанка» Романа Бондаря, текущая осень кардинально отличается от осени прошлого года благодаря рекордному росту объема вкладов, небольшому спросу на валюту со стороны населения (после небольшого всплеска в августе–сентябре) и более мягкой монетарной политике НБУ. “Тем не менее, все равно сказался традиционный фактор «боязни осени» у игроков рынка. На негативных ожиданиях банки запасались ликвидностью на осенний период. Этим объясняется столь высокий объем вложений в депозитные сертификаты НБУ”, - пояснил банкир.

По его словам, самый сложный период осени, с точки зрения ожиданий участников рынка, уже пройден.

Эксперт «Укрсоцбанка», UniCredit Bank, Тантели Ратувухери отметил, что за девять месяцев этого года корреспондентские счета банков выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и с ликвидностью в банках все в порядке. «Несмотря на относительно оптимальный уровень ликвидности банковской системы, напряженность может возникать в разных сегментах денежного рынка в зависимости от сезонных колебаний деловой активности, что вызывает общий рост ставок по депозитам в осенний период”, - пояснил банкир, добавив, что текущий год не станет исключением ввиду постепенного выхода экономики из затяжного падения. По его словам, скачкообразный рост ставок в этом году, вероятнее всего, связан с формированием банками обязательных резервов. “Ставки будут двигаться достаточно спокойно, как только завершится этот процесс”, - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября увеличился на 12,8 млрд грн, или на 2% (с начала года - на 13%), - до 641,7 млрд грн, при этом средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).

Объем рефинансирования банков НБУ в сентябре составил 1,0 млрд грн (с начала года - 27,3 млрд грн), в то время как объем мобилизационных операций за месяц составил 60,9 млрд грн.