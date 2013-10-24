Fitch подтвердило рейтинг дефолта Португалии

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Португалии, одной из проблемных экономик еврозоны, на уровне "ВВ+", краткосрочный рейтинг "В" и негативный прогноз по ним, сообщает "Прайм" со ссылкой на агентство.

"Подтверждение рейтингов связано с прогрессом в реализации программы поддержки экономики, согласованной с ЕС и МВФ, а также приверженностью правительства к соблюдению бюджетных обязательств, несмотря на ряд политических и институциональных препятствий", - говорится в сообщении Fitch.

Португалию характеризуют наличие крупных дисбалансов в бюджете, большой объем долгов и слабая экономическая динамика за последние шесть лет, что делает страну уязвимой к шокам. В то же время во втором квартале 2013 года ВВП вырос по сравнению с первым кварталом на 1,1% впервые после десяти кварталов спада подряд. На этом фоне Fitch пересмотрело прогноз по уменьшению ВВП Португалии на текущий год до 1,8% с 2,6%, а в 2014 году ожидает роста на 0,2%.

Дальнейшие рейтинговые действия агентства будут зависеть от политической ситуации в стране и ее способности выполнить обязательства перед международными кредиторами. Значительные отклонения от требований ЕС и МВФ приведут к негативным рейтинговым действиям наряду с пересмотром прогнозов Fitch по пиковым показателям госдолга (130% в 2014-2015 годах по нынешним ожиданиям).

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Продолжительный экономический рост, стабилизация показателей госдолга, восстановление доступа к рыночному финансированию на постоянной основе могут способствовать повышению рейтинга или улучшению прогноза по нему.