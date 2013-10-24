Европарламент проголосовал за увеличение бюджета ЕС на 2014 год

Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарном заседании в среду проголосовал за увеличение расходов и доходов бюджета Евросоюза (ЕС) на 2014 год по сравнению с предложениями совета министров экономики и финансов стран ЕС; в поддержку проекта проголосовало 480 депутатов, против - 119, отсутствовало - 86, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЕП.

Европарламент отменил предлагаемое советом сокращение расходов на исследования и политику повышения занятости в Евросоюзе, международную политику (в том числе, на гуманитарную помощь беженцам с Ближнего Востока и из Сирии), а также увеличил расходы на Агентство по охране внешних границ ЕС Frontex.

Еврокомиссар по бюджету Януш Левандовски приветствовал голосование в ЕП, поддерживающее оценки Еврокомиссии по нуждам ЕС на 2014 год.

ЕП согласовал доходы бюджета ЕС, который в основном формируется за счет взносов стран союза, в сумме 142,6 миллиарда евро на 2014 год, а расходы - в 136,1 миллиарда евро. Совет министров сократил изначальные предложения Еврокомиссии на 240 миллионов евро по доходам и на 1,06 миллиарда евро по расходам - до 141,8 миллиарда евро и 134,8 миллиарда евро соответственно.

Одобренный ЕП проект бюджета предполагает сокращение в 8,1 миллиарда евро по доходам и на 4,3 миллиарда евро - по расходам по сравнению с бюджетом 2013 года.

Теперь Европарламенту и совету профильных министров стран ЕС отводится 21 день на нахождения соглашения по бюджету региона.

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