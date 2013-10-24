Правительство Германии повысило прогноз по росту ВВП

Правительство Германии незначительно повысило прогнозу по росту крупнейшей экономики Европы на 2014 г., в связи с сильным рынком труда и увеличением объема инвестиций, пишут Вести.ru.

Министерство экономики Германии повысило прогноз по росту на следующий год с 1,6% до 1,7%. При этом правительство по-прежнему ожидает, что рост валового внутреннего продукта в этом году составит 0,5%.

"Динамика экономики Германии значительно усилится в следующем году", - сказал исполняющий обязанности министра экономики Филипп Реслер, ссылаясь на рост внутреннего потребления за счет роста занятости и доходов.

Тем не менее, в министерстве предупредили, что мировая экономическая среда остается хрупкой.

"Ожидания по росту на рынках сбыта, важных для Германии, особенно на развивающихся рынках, достаточно осторожны, но позитивны", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, экспорт в этом году вырастет на 0,3%, а в 2014 г. темпы роста увеличатся до 3,8%.

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