Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию Миндоходов

Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

«По результатам анализа ожиданий налогоплательщиков, а также с учетом международного опыта планируется внедрить ряд наиболее востребованных услуг и сервисов, в первую очередь электронных», - сообщили в пресс-службе Миндоходов. Речь идет о возможности предварительного заполнения деклараций (e-Filing), использования услуг «кабинета налогоплательщика» (e-Taxpayers Files), внедрение налоговых платежей через интернет (e-Payments) с использованием в том числе мобильных устройств.

Уже работающие сервисные центры будут переориентированы на предоставление всего комплекса административных услуг по налоговым и таможенным вопросам. Внимание будет также уделено развитию пунктов пропуска, обеспечению их современными техническими средствами таможенного контроля - GPS-замками, мобильными устройствами и сканерами, электронными весами и системами видеонаблюдения и считывания номеров.

Как отмечается, министерство и далее будет уделять внимание усовершенствованию системы электронного декларирования товаров за счет уменьшения количества документов в бумажном виде и процедуры приема электронной таможенной декларации с автоматическим присвоением регистрационного номера. Будут отработаны механизмы принятия автоматического решения (без участия инспектора таможни) о выпуске товаров и таможенного оформления товаров по предварительной декларации – без доставки грузов на таможню.

Кроме того, с целью противодействия уклонению от уплаты налогов, Миндоходов и далее будет внедрять концепцию электронного аудита и использования риск-ориентированного подхода к контрольно-проверочной работе по трансфертному ценообразованию.

«Стратегия предусматривает усовершенствование существующих методов предупреждения и борьбы с налоговыми преступлениями и нецелевым использованием бюджетных средств. Для этого будут и далее развиваться аналитические сервисы, разработаны современные и динамичные ІТ-решения. Важное место займет система противодействия коррупции внутри Министерства», - подчеркнули в Миндоходов.

Комментируя необходимость принятия стратегии, министр Александр Клименко подчеркнул, что она будет представлена всему коллективу министерства, чтобы каждый работник Министерства в регионе четко понимал свои задачи и персональную ответственность за достижение результатов. «Мы понимаем, что результат работы всего министерства зависит от качества реализации инициатив на местах. Поэтому четко определили стратегические направления работы и зоны ответственности каждого подразделения и каждого сотрудника», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как сообщил УНИАН, стратегия развития Министерства доходов и сборов Украины разрабатывалась совместно с консультантами аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и получила одобрение Всемирной таможенной организации (WCO).

Министерство доходов и сборов Украины было создано Указом Президента Украины в декабре 2012 года путем объединения Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.