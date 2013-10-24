Инициатива Кабмина снизить ставки по кредитам для бизнеса к концу года невыполнима - эксперт

Предложение правительства по снижению ставок по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнимо, написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Предложение премьер-министра понизить до конца уже текущего года процентные ставки по кредитам до 14% (по всей видимости, речь идет о гривневых кредитах) выглядит даже не смешно, а печально, так как отражает непонимание модели финансового рынка Украины теми людьми, кто подсунул такую «бумажку-заявление» премьер-министру», - написал Найман. По его словам, для кредитования под 14% в гривне банки должны привлекать депозиты в гривне не дороже 10%. «А кто понесет в банки депозиты по такой ставке? Да еще в конце года? Тем более если учесть, что украинские евробонды в долларах торгуются с доходностью выше 10%», - пояснил эксперт.

«Не стоит забывать, что украинские банки еще год-два будут продолжать делеверидж (процесс снижения уровня закредитованности - УНИАН), то есть возврат к норме, когда каждая или почти каждая гривна выданных кредитов будет обеспечена депозитами», - прогнозирует Найман. По его оценкам, несмотря на быстрое восполнение дефицита депозитной базы в последнее время, она все еще остается недостаточной. «Кредиты покрываются за счет других пассивов, что считается во всем банковском мире высокорискованным краткосрочным отклонением», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики. Азаров поручил первому вице-премьеру Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых.

Общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября вырос на 12,8 млрд грн, или на 2% (с начала года - на 13%), - до 641,7 млрд грн, при этом средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).

В то же время, общий объем остатков по кредитам в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%), - до 859,1 млрд грн, при этом средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).