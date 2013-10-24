Каждый пятый клиент «ПриватБанка» проводит платежи ночью и в выходные

Каждый пятый корпоративный клиент «ПриватБанка» регулярно проводит платежи в ночное время и выходные, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с момента перехода на круглосуточное обслуживание бизнеса в мае текущего года возможностями проведения платежей в ночное время и выходные воспользовались более 60 тысяч (свыше 20%) корпоративных клиентов банка.

По оценкам банка, активнее всего возможностью платить ночью и в выходные пользуются компании строительной и транспортной отраслей, а также бюджетные предприятия и организации. При этом самым популярным видом внеурочных платежей у клиентов банка является начисление заработной платы на карты сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года “ПриватБанк” перешел на обслуживание корпоративных клиентов в круглосуточном режиме без перерывов и выходных посредством использования дистанционных сервисов.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 октября активы банка составили 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 129,183 млрд грн, обязательства – 182,443 млрд грн, средства клиентов - 123,995 млрд грн, собственный капитал - 20,109 млрд грн, уставный капитал - 16,352 млрд грн. Прибыль банка за 9 месяцев составила 1,732 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка, соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).