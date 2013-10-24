Долги за тепло и воду будут погашать векселями

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в ст.22 Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2013 год” относительно реструктуризации фактической бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что можно погашать векселями задолженность, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, в разнице по тарифам на тепловую энергию, услугам по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая образовалась в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по центральному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При этом народный депутат Украины Виктор Пинзеник («УДАР») внес предложение о выплате зарплаты казначейскими векселями работникам Администрации Президента и народным депутатам Украины, но это предложение не поддержали. За него проголосовали только 109 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.