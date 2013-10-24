«Райффайзен Банк Аваль» увеличил прибыль в 10,8 раза

Входящий в группу крупнейших финансовых учреждений «Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 10,8 раза - до 737,712 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 6,24% - до 44,803 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 1,06% - до 26,348 млрд грн, средства клиентов – на 3,35%, до 28,735 млрд грн, обязательства сократились на 9,29% - до 37,588 млрд грн, собственный капитал вырос на 13,7% - до 7,216 млрд грн, уставный капитал – на 0,01%, до 3,0027 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).