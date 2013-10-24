Рост экономики по итогам 2013 года будет отрицательным – эксперт

Рост экономики по итогам 2013 года будет отрицательным, заявил в четверг, 24 октября, журналистам президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко в ходе круглого стола в Киеве.

«Недавно Всемирный банк снизил свой прогноз по росту ВВП Украины до нуля. Я думаю, что и нуля не будет», - сказал эксперт и напомнил, что экономика нашей страны во втором полугодии прошлого года и в первом полугодии текущего года демонстрировала спад.

«Темп роста идет совсем не в ту сторону. Мы ожидали улучшения ситуации в Европе и роста спроса на наши основные экспортные товары, в первую очередь, металлургии, но мы этого не получили и не получим до конца года», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0,4%, Всемирного банка – 0%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0%.