Процедура регистрации бизнеса упрощена

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины и упростила процедуру регистрации бизнеса, одновременно сделав бесплатным доступ к информации государственных реестров о субъектах хозяйствования. За законопроект №2054а во втором чтении и в целом проголосовали 239 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, разработанный в Кабинете министров и зарегистрированный в парламенте в мае текущего года, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание, что ко второму чтению в законопроект были предложены 153 поправки, и накануне голосования все спорные моменты в законопроекте были согласованы.

В числе нововведений, оговоренных принятым законом, значатся следующие: информация об открытии или закрытии банковских счетов плательщиками налогов должна поступать в органы Министерства доходов и сборов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было ранее. Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов хозяйствования. Причем данные о постановке на учет или снятии с учета должны также быть обнародованы на сайте Миндоходов не позднее следующего дня с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

Принятый закон также отменяет необходимость получения свидетельств плательщика НДС, единого налога - вся необходимая информация будет вноситься в реестры и базы данных Министерства доходов и сборов. Документ также упрощает процедуру регистрации нерезидента - плательщика налогов, но предусматривает право контролирующих органов на проведение внеплановой проверки предприятия – постоянного представительства нерезидента в случае его закрытия и прекращения деятельности в Украине.

Закон обязывает субъектов предпринимательства, ведущих свою деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения, в частности 1 и 2 групп, переходить на общую систему налогообложения в случае, если они нарушили правила ведения бизнеса, предусмотренные для своих категорий налогоплательщиков-упрощенцев. Если же правила были нарушены, и при этом субъект предпринимательства накопил налоговый долг, его лицензия плательщика единого налога аннулируется.

В то же время наиболее спорной оказалась поправка народного депутата Игоря Бриченко (фракция «Батькивщина»), учтенная в окончательной редакции принятого закона. Поправка устанавливает, что лицо, которое имеет право проживания на территории иностранного государства, считается таким, которое не проживает в Украине. «Подпункт 170.11.1 пункта 170.11 статьи 170 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается таким, которое не проживает в Украине», - отмечается в поправке Бриченко и в окончательной редакции принятого Радой закона.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» относительно упрощения регистрации лиц как налогоплательщиков.

Законом предусмотрена возможность подачи заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость и/или избрании упрощенной системы налогообложения государственному регистратору как приложения к регистрационной карточке, которая подается для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Согласно закону, в органы государственной налоговой службы одновременно со сведениями регистрационной карточки на проведение государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя передается электронная копия заявления об избрании упрощенной системы налогообложения и/или заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость, изготовленная путем сканирования, если такие заявления прилагаются к регистрационной карточке.