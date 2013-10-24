Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться - исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2013 года снизился на 7,2 пункта по сравнению с августом текущего года – до 80,6, став самым низким показателем за последние полтора года.

Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

«Это самый низкий уровень за последние полтора года. Наибольшим падением отметились индексы целесообразности крупных покупок и ожидаемых изменений личного материального положения. Одновременно существенно возросли ожидания девальвации и безработицы. В сентябре 2013 года индекс потребительских настроений ухудшился на 7,2 пункта до 80,6», - говорится в сообщении.

При этом оценка текущего положения в сентябре составила 79,2, что на 8,6 пункта меньше показателя августа. Кроме того, в сентябре украинцы ухудшили свои ожидания относительно развития экономики страны — данный показатель снизился на 6,3 пункта – до 81,5.

По данным исследования, в сентябре углубился пессимизм украинцев относительно динамики безработицы. Соответствующий показатель снизился на 3,8 пункта по сравнению с августом и составил 141,8. Также в сентябре продолжилась тенденция к ухудшению инфляционных ожиданий: соответствующий индекс равен 184,7, что на 1,1 пункта больше августовского показателя.

«На потребительские настроения в сентябре повлиял ряд негативных факторов - плохие погодные условия, которые повлияли на сбор и переработку урожая, а также торговлю, осложнения в торговле с Россией, усиление девальвационного давления на гривню. К тому же, ситуация в экспортно ориентированных отраслях промышленности осталась сложной», - считают аналитики GfK Ukraine.

Согласно исследованию, ухудшение потребительских настроений наблюдалось почти по всем демографическим и региональными группами респондентов.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в августе 2013 года упал на 1,3 пункта по сравнению с июлем - до 87,7 из-за слабой уверенности граждан в развитии экономики страны.

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Аналитики GfK Ukraine сообщали, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

Справка УНИАН. GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.