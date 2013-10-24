Гривня на межбанке подорожала

В четверг, 24 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1745/8,1765 грн/долл. по сравнению с 8,1750/8,1770 грн/долл. на 12:00

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,2830/11,2895 грн/евро с 11,2695/11,2765 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни не изменились с 12:00 и установились на уровне 0,2579/0,2584 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3760 (-0.0810).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3765/1,3820.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1755/8,1765 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2410/11,2465 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2570/0,2575 грн/рубль.