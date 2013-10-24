Глава Миндоходов прогнозирует активизацию польско-украинского сотрудничества после подписания соглашения с ЕС

Варшава. Глава министерства доходов и сборов Александр Клименко прогнозирует активизацию экономического сотрудничества между входящей в Европейский союз Польшей и Украиной после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я убежден, что подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, запланированное на ноябрь этого года позволит активизировать полезные для двух сторон контакты между польскими и украинскими фирмами, а также поможет польскому бизнесу еще больше открыть Украину как интересное место для ведения предпринимательской деятельности", - написал Клименко в статье в польском издании Gazeta Wyborcza.

Глава ведомства отметил, что проведенные украинской властью в последнее время реформы, среди которых он, в частности, упомянул принятие нового таможенного кодекса и решение проблемы возвращения НДС, повышают инвестиционную привлекательность Украины.

По его словам, за девять месяцев текущего года работающие в Украине польские предприниматели получили "практически полностью" возврат НДС в размере 21 млн долл., половину из этой суммы - в автоматическом режиме.

Клименко сообщил, что, по последним данным, в Украине работают свыше 2 тыс. польских компаний, а польские инвестиции в украинскую экономику превысили 1 млрд долл.

"За восемь месяцев 2013 года Польша занимает четвертое место по объему импорта и экспорта в Украину. Товарооборот между нашими государствами составил 4,1 млрд долл. Доля польских товаров в украинском импорте составляет более 5%, а экспорта в Польшу украинских товаров - около 4%. Украинское правительство заинтересовано, чтобы эти показатели увеличивались", - отметил он.

Глава ведомства написал, что внедрение положений Соглашения об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, упростит торговлю между Украиной и странами Евросоюза, призвав Польшу использовать этот потенциал.

"План сотрудничества Польши и Украины в контексте подписания Соглашения об ассоциации очень богат, но главная цель в том, чтобы украинский бизнес и граждане наших стран получили максимум возможной пользы от внедряемых изменений. Мы считаем подписание Соглашения об ассоциации большим шагом вперед в отношениях наших государств", - резюмировал министр.

Справка УНИАН. Польша является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины и самым активным лоббистом европейской интеграции украинцев.

Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите в конце ноября текущего года.