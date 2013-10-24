МВФ ждет выводов своей миссии в Украине о возможности дальнейших кредитов

Международный валютный фонд как ключевой кредитор Украины ожидает выводов миссии Фонда, работающей сейчас в нашей стране, для принятия дальнейших решений относительно возобновления программы финансирования нашей страны в объеме порядка 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил заместитель главы департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Сейчас миссия работает в Киеве. По итогам работы будет отдельное заявление. Идет дискуссия по Статье 4 (относительно возобновления финансирования – УНИАН). Это позволит активизировать переговоры по Украине», - сказал Мюррей.

При этом он напомнил, что с апреля с Украиной ведутся преимущественно технические переговоры. «С апреля ведутся технические дискуссии, но каких-то глубоких дискуссий по программе всеобъемлющего сотрудничества с фондом на уровне властей Украины не было», - отметил Мюррей.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину 17 октября, как и планировалось ранее. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

Условия возобновления кредитования высказывались представителями МВФ не единожды и на сегодняшний день остаются прежними: Украине необходимо сокращать фискальный дефицит и дефицит счета текущих операций, реформировать банковский сектор – в части гибкости валютного курса, и энергетический сектор - в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня. Кроме того, необходимо создавать условия для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.