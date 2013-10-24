Миндоходов увеличило возмещение НДС заграничным компаниям на 39%

Варшава. Министерство доходов и сборов Украины за первые девять месяцев текущего года увеличило объем возмещений по налогу на добавленную стоимость компаниям с заграничным капиталом на 39% - до 2,3 млрд долл.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Клименко в опубликованной сегодня статье в польском издании Gazeta Wyborcza.

Он также отметил, что компаниям из Европейского Союза за этот период возмещено 1,83 млрд долл. НДС, что на 50,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов за первые девять месяцев текущего года возместило 42,8 млрд грн НДС, или около 5,2 млрд долл.

По данным на начало июля т.г., объем задолженности по НДС составлял около 4,5 млрд грн, а еще порядка 11 млрд грн – это суммы, которые оспариваются в судах.