Минфин США призвал к отмене секвестра бюджета

США "жизненно важно" ликвидировать разорительные лазейки в налоговом законодательстве, чтобы правительство могло больше инвестировать в производство и образование, сказал министр финансов Джек Лью.

Выступая на конференции, Лью также повторил мнение администрации президента Барака Обамы о том, что автоматическое сокращение бюджета, так называемый секвестр, которое начало действовать в марте, необходимо отменить, передает Reuters.

"Поскольку мы идем по пути справедливого и сбалансированного сокращения дефицита, жизненно важно, чтобы мы закрыли разорительные налоговые лазейки, исключили расходы там, где это имеет смысл, и использовали некоторые из высвобожденных ресурсов для адресных инвестиций в нескольких ключевых областей, таких, как производство и образование", - сказал Лью.

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