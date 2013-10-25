Страны Таможенного союза приняли решение о присоединении Армении

Лидеры России, Беларуси и Казахстана по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

В этой связи президенты трех стран также приняли специальное заявление, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы поддержали намерение Армении и Киргизии присоединиться к нашему интеграционному проекту, - сказал он. - Договорились о создании рабочей группы, которой поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить соответствующую "дорожную карту".

Договор о Евразийском экономическом союзе входит в финальную стадию, сообщил Владимир Путин.

Лидеры также подписали Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров веществ по таможенной территории Таможенного союза.

Кроме того, на заседании Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев утвердили еще семь документов.

Напомним, 3 сентября в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян подтвердил намерение Армении вступить в Таможенный союз с дальнейшей интеграцией в Евразийское пространство, после чего лидеры двух стран подписали совместные заявления.

До этого, с 2010 года, Ереван активно вел переговоры с ЕС об Ассоциативном соглашении и переговоры по заключению соглашения по созданию Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые предполагалось завершить в 2013 году на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

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