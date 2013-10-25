Армения готова принять все обязательства по ТС, заявляют в России

Армения готова принять в полном объеме обязательства, необходимые для вступления в Таможенный союз, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Российской Федерации Игорь Шувалов.

Он отметил, что рабочая группа, которая создана для решения этого вопроса, представит "дорожную карту" уже в декабре, сообщает РИА Новости.

"Рабочая группа создается, начинает работать и "дорожную карту" и свои предварительные результаты представит на следующем заседании (совета в декабре в Москве)", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, в ходе состоявшегося заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств президент Армении Серж Саргсян обратился с просьбой к лидерам Таможенного союза дать возможность республике как можно быстрее ратифицировать необходимые документы.

При этом он отметил, что в отличие от Киргизии, которая при вступлении в ТС просит оставить определенные изъятия, Армения готова практически полностью принять все соглашения.

Шувалов процитировал заявление армянской стороны, которая, по его словам, "готова в полном объеме без каких-либо изъятий присоединиться ко всей договорно-правовой базе и соблюдать все нормы".

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Как сообщал УНИАН, 24 октября в Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, на котором рассматривался вопрос о перспективах вступления Армении в Таможенный союз.

3 сентября 2013 г. Армения заявила о намерении вступить в ТС и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Вместе с тем, Армения, как член “Восточного партнерства”, на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 г. планировала парафировать текст соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.