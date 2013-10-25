Миндоходов с начала октября собрало почти 11 млрд грн единого соцвзноса

С 1 октября, когда администрирование единого социального взноса (ЕСВ) осуществляется Министерством доходов и сборов Украины, поступления от налога составили почти 11 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Смена администратора единого социального взноса не принесла никаких неудобств плательщикам - за первые три недели администрирования ЕСВ органами Миндоходов принято и обработано 660 тыс. отчетов, а поступления взноса составили почти 11 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом, по данным министерства, две трети отчетов были предоставлены плательщиками посредством системы электронной отчетности. Аналитики ведомства ожидают в дальнейшем стабильного роста удельного веса электронных документов в общем объеме отчетности по ЕСВ.

Пресс-служба также сообщила, что в связи с изменением администрирования ЕСВ плательщики не столкнулись с очередями или другими трудностями при предоставлении отчетности, а все средства, которые поступили на счета Миндоходов, были оперативно распределены между фондами социального страхования.

Как сообщал УНИАН, процедуру администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Министерство доходов и сборов начало с 1 октября 2013 года. Именно с этого периода суммы начисленного единого взноса подлежат уплате на счета органов Миндоходов, открытые в Главных управлениях Государственного казначейства Украины.

Ранее министерство сообщило, что оно рассчитывает компенсировать возможное снижение поступлений по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, в случае снижения ставок ЕСВ, за счет роста платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с одновременным ростом платежей по налогу с доходов граждан.