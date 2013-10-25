Кабмин ограничил сумму погашения бюджетной задолженности векселями

Кабинет министров Украины ограничил предельный объем выпуска финансовых векселей для погашения фактической бюджетной задолженности суммой не более 3,6 млрд грн, а также объем выпуска финансовых векселей для оформления задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость - суммой не более 12 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении правительства №766, размещенном на веб-портале Кабмина.

«Предельный объем выдачи финансовых казначейских векселей для погашения фактической бюджетной задолженности распорядителей (получателей) бюджетных средств, которая подлежит реструктуризации, установить в сумме 3599 214,2 тыс. грн, а предельный объем выдачи финансовых векселей для возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, сформированный по результатам проведенной Министерством доходов и сборов инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, в сумме 12 026 500 тыс. гривень», - говорится в постановлении правительства.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов провело инвентаризацию потенциально возможного объема выдачи финвекселей для возмещения платежей по НДС в конце сентября текущего года.

Возмещение платежей по НДС казначейскими векселями стало возможным после вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Финансовые казначейские векселя имеют срок обращения 5 лет и прибыльность 5% годовых.

По состоянию на 1 августа плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. Казначейские векселя, как ожидается, будут простыми и не подлежащими аннулированию.

В то же время глава Миндоходов Александр Клименко не единожды подчеркивал, что решение о получении векселей в качестве формы погашения задолженности является исключительно добровольным решением бизнеса, и министерство никак не будет принуждать бизнес к получению векселей.

Кроме того, 11 октября на своем заседании Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий введение финансовых векселей для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.