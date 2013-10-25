ЕЭК получила право вводить единый таможенный тариф в торговле с Украиной

Президенты стран Таможенного союза наделили Совет Евразийской экономической комиссии правом введения единого таможенного тарифа для третьих стран в случае, если присоединение этих стран, в частности и Украины, к другим торговым объединениям приведет к росту импорта в страны ТС, который может нанести ущерб промышленности Таможенного союза.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передают РИА Новости.

По словам первого вице-премьера РФ, соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое прошло 24 октября в Минске.

“Шувалов сообщил, что в четверг (24 октября - УНИАН) лидеры ТС приняли решение о возможности наделения Совета Евразийской экономической комиссии полномочиями по введению единого таможенного тарифа для третьих стран в таких случаях, как в случае отношений Украины и Евросоюза”, - говорится в сообщении агентства.

При этом, подчеркнул Шувалов, все соглашения России, Белоруссии и Казахстана с Украиной о зоне свободной торговли будут соблюдены.

"Наш президент и другие президенты подтвердили, что в полном объеме все соглашения о зоне свободной торговли, все приложения будут соблюдены, и все, что касается формальностей, будет полностью выполнено. Но ожидать от нас того, что мы ничего не будем делать (по защите рынков), не стоит", - сказал Шувалов.

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Как сообщал УНИАН, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

Вместе с тем, 25 сентября Глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что ответные меры в виде установления пошлин со стороны ЕЭК могут быть введены в отношении Украины лишь после анализа результатов для стран Таможенного союза от действия Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

На сегодняшний день Киев и Москва начали консультации по вопросу развития торговых отношений после подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.