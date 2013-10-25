Госдолг Украины вырос до 69 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в гривневом эквиваленте в сентябре общая сумма госдолга выросла на 5,665 млрд грн - до 225,001 млрд грн. За январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 1,04%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в сентябре текущего года вырос на 279 млн долл., или на 0,77%, - до 36,341 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - на 431 млн долл., или на 1,33%, - до 32,720 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в сентябре вырос на 738 млн долл., или на 1,33%, - до 56,680 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 281 млн долл., или на 1,08%, - до 26,286 млрд долл., внутренний - на 457 млн долл., или на 1,54%, - до 30,132 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в сентябре сократилась на 30 млн долл., или на 0,24%, - до 12,642 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,054 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,588 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл., за январь-август т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,857 млрд долл., или на 5,98%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.