Россия будет выстраивать политику с Украиной как субъектом ЕС - таможня РФ

Москва. Меры в отношении Украины, которые будут введены после создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, не будут дискриминационными, будет применяться такой же режим, как и к любой стране ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Федеральной таможенной службы РФ Андрей Бельянинов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Как мне представляется, в конце ноября в Литве Украина собирается подписать протокол, который обозначает ее участие в интеграции в ЕС, и симметрично Россия будет вынуждена проводить экономическую политику к этой стране, как к любой другой стране ЕС, это не будет дискриминацией, это не будет «за что-то», это будет «потому что». Страна выбрала такой курс и рассчитывает на преференции и льготы со стороны ЕС, мы естественным образом будем выстраивать свою экономическую политику с Украиной как субъектом ЕС», - сказал Бельянинов.

Он подчеркнул, что ФТС не обсуждает политические решения Украины. По его словам, после этого партнерство между странами останется, как и братские отношения и бизнес связи.

Глава ФТС отметил, что на прошлой неделе встречался со своим украинским коллегой министром доходов и сборов.

«Мы хотели бы, чтобы политические решения были такими, какими они есть, а мы работали над формированием новых таможенных технологий, упрощением таможенного оформления как для грузов, так и физических лиц», - сказал он.

Бельянинов уверен, что хорошая работа и взаимопонимание с украинскими коллегами не исчезнет.

Он также сообщил, что на этой встрече обсуждались возможные проблемы таможенного оформления в связи с Олимпиадой в Сочи.

«Украинские коллеги обещали нам всяческую помощь и поддержку», - сказал Бельянинов.

При этом он считает, что присоединение Украины к ЗСТ с ЕС позитивно повлияет на экономику РФ.

«Российская экономика выиграет от того, что Украина изменила свой экономический курс. Мы будем развивать собственное производство и увеличивать количество рабочих мест», - сказал он.

В то же время, он считает, что многие украинцы могут лишится работы и будут вынуждены приехать в Россию.

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Как сообщал УНИАН, министерство доходов и сборов Украины совместно с Федеральной таможенной службой Российской Федерации планируют развивать сотрудничество в сфере общего контроля, управления рисками и обмена информацией.

Кроме того, стороны договорились сотрудничать в правоохранительной, экспертной и научно-методической сферах, одновременно совершенствуя таможенные процедуры провоза предметов религиозного назначения через украинско-российскую границу.

Как подчеркнул по итогам встречи министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Федеральной таможенной службой РФ для быстрого разрешения проблемных вопросов, возникающих на украинско-российской границе. В свою очередь, Андрей Бельянинов выразил заинтересованность в изучении украинского опыта объединения налоговой и таможенной служб, особенно в контексте процедур пост-аудита и работы следственных подразделений Миндоходов.