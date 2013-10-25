Янукович предлагает создать постоянную комиссию Украина - ЕС - Таможенный союз

Минск. Украина предлагает создать постоянно действующую консультативную комиссию «Украина - Европейский Союз - Таможенный союз», которая будет рассматривать проблемные моменты, которые могут возникнуть после подписания Украиной соглашения с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании глав государств СНГ в Минске.

Янукович отметил, что вчера провел дискуссию с Президентом РФ Владимиром Путиным, который высказывал опасения относительно подписания Украиной соглашения с ЕС. «И они не не имеют под собой оснований. Действительно, на самом деле у нас есть тревога совместная относительно режима торговли с Украиной после создания нами зоны свободной торговли с ЕС», - сказал Янукович.

Именно поэтому, по его словам, Украина предложила сформировать постоянно действующий консультативный формат между Украиной, Евросоюзом и Таможенным союзом.

Янукович выразил надежду на поддержку такой инициативы. Он подчеркнул, что эта тематика обсуждалась и с Еврокомиссией, «которая не возражает, чтобы мы (Украина) искали постоянно пути преодоления барьеров в торговле между нашими странами».

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Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия не раз заявляла, что после вступления в силу соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в части зоны свободной торговли отменит режим свободной торговли с Украиной, установленный договором о ЗСТ в рамках СНГ.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина планирует подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Украина и Россия в ближайшие 2 недели продолжат консультации по торговым вопросам.