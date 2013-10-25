Темпы роста экономики Великобритании достигли рекорда с середины 2010 года

Экономика Великобритании в третьем квартале текущего года выросла на 0,8%, это самые высокие темпы увеличения ВВП со второго квартала 2010 года, когда к власти пришло правительство Дэвида Кэмерона. Такие данные опубликовало сегодня Управление национальной статистики, передает ИТАР-ТАСС.

По сравнению с тем же периодом прошлого года рост экономики составил 1,5%. Экономика Великобритании растет уже третий квартал подряд.

При этом ВВП страны в данным момент по-прежнему на 2,5% меньше, чем он был в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис.

Сильный рост экономики дает премьеру Дэвиду Кэмерону и министру финансов Джорджу Осборну основания утверждать, что проводимая правительством политика жесткой экономии бюджетных расходов начинает давать положительные результаты за счет оздоровления финансового положения страны.

Главным локомотивом роста экономики в третьем квартале была строительная отрасль, объемы которой выросли 2,5%. Причиной ускорения ее развития стали правительственные меры по стимулированию. В их числе - недавно объявленная инициатива по предоставлению государственных гарантий по ипотечным кредитам семьям, которые покупают свой первый дом или квартиру.

Между тем, объем строительного сектора остается на 12,5% меньше пикового показателя, достигнутого в 2008 году.

Рост в промышленности составил в третьем квартале 0,5%. Объем производства британской промышленности остается на 12,8% меньше предкризисного уровня 2008 года.

При этом рост обрабатывающего сектора промышленности - 0,9% - оказался более высоким, чем в среднем по экономике. Объемы обрабатывающей промышленности остаются на 8,9 меньшими, чем уровень 2008 года.

Между тем, в третьем квартале замедлилось развитие сектора услуг, на долю которого приходится три четверти британской экономики. Рост сферы услуг был ниже среднего показателя по экономике - 0,7%. При этом ее объемы превысили предкризисный уровень на 0,6%. Наиболее быстрыми темпами росли сферы бизнес-услуг и финансового сектора, далее по темпам роста идут сферы торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания.