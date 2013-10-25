Объем трансфертов местным бюджетам за 9 месяцев составил 82,7 млрд грн

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных местным бюджетам для их сбалансирования и выравнивания, в январе-сентябре текущего года составил 82,7 млрд грн, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

«В течение года с целью сбалансирования местных бюджетов в процессе их исполнения правительство своевременно перечисляло межбюджетные трансферты. В течение января-сентября перечислено 82,7 млрд грн, включая перечисленные в полном объеме дотации выравнивания и дополнительные дотации в объеме 43,8 млрд грн», - сказал Мярковский.

Он также сообщил, что за 9 месяцев местным бюджетам выделены 28,1 тыс. ссуд на покрытие временных кассовых разрывов на общую сумму 37,6 млрд грн.

Мярковский также опроверг информацию ряда парламентариев о том, что незащищенные статьи бюджетов никак не финансируются. «За 9 месяцев расходы местным бюджетам по защищенным статьям составили 140,2 млрд грн, что на 11,1 млрд грн больше показателя 2012 года. По незащищенным статьям расходы составили 13,3 млрд грн, что на 1,6 млрд грн больше факта прошлого года. То есть незащищенные статьи расходов тоже финансируются», - сказал первый замминистра финансов.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Кабинет министров Украины выделил 2,06 млрд грн в качестве дотаций государственного бюджета, направляемых для выравнивания финансовой обеспеченности местных бюджетов, а именно: для выплаты текущей заработной платы и погашения зарплатных долгов работникам бюджетных учреждений.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что доходы общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев текущего года выросли на 4% и составили 217 млрд грн, вместе с тем ожидаемый прирост прогнозировался на уровне 9%.