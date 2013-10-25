В Украине сократилась просроченная задолженность по кредитам банков

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн, - до 74,681 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в сентябре текущего года по сравнению с августом снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%. По итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.

По информации Нацбанка, в сентябре банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,92%, или 16,188 млрд грн, - до 860,740 млрд грн. Рост кредитования субъектов хозяйствования составил 2,15%, или 13,728 млрд грн, - до 652,224 млрд грн, в то время как объемы кредитования физических лиц выросли на 0,41%, или на 675 млн грн, - до 166,667 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 0,65%, или на 2,604 млрд грн, - до 401,778 млрд грн. В сентябре банки сократили вложения в ценные бумаги на 2,79%, или на 3,672 млрд грн, - до 127,895 млрд грн. Объем резервов под активные операции за месяц снизился на 2,07%, или на 2,873 млрд грн, - до 136,090 млрд грн.

Обязательства банков в сентябре выросли на 1,8%, или на 19 млрд грн, - до 1,054 трлн грн, при этом средства юридических лиц выросли на 2,29%, или на 4,930 млрд грн, - до 219,993 млрд грн (из них срочные - 92,026 млрд грн), средства физлиц - на 1,51%, или 6,276 млрд грн, - до 422,481 млрд грн (из них срочные - 335,470 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в августе 2013 года сократился на 1,7%, или на 1,284 млрд грн, - до 75,282 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных кредитов по сравнению с июлем снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%, банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,05%, или 394 млн грн, - до 844,552 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.