Доля иностранного капитала в банковской системе Украины выросла до 34,2%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-сентября доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 октября текущего года составило 51 банк, количество банков со 100% иностранным капиталом также не изменилось и составляет 21, в то время как общее количество зарегистрированных банков выросло до 183.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков Украины в сентябре 2013 года вырос на 0,92%, или на 1,658 млрд грн, - до 180,968 млрд грн, при этом за январь-сентябрь по сравнению с началом года рост составил 3,29%, или 5,767 млрд грн. Регулятивный капитал банков в сентябре вырос на 2,01%, или на 3,741 млрд грн, – до 189,787 млрд грн, за январь-сентябрь рост составил 6,08%, или 10,878 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в августе текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 33,8%, по итогам января-августа по сравнению с началом года доля иностранного капитала снизилась на 5,7 п.п.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.