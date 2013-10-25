Госказначейство улучшило показатели госбюджета

Государственная казначейская служба Украины улучшила показатели поступления доходов в государственный бюджет за январь-сентябрь 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, выросли на 4,422 млрд грн, или на 1,8%, - до 250,743 млрд грн.

Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета за январь-сентябрб 2013 года составил 250,6 млрд грн, что на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,722 млрд грн (по оперативным данным - 216,7 млрд грн), что на 8,172 млн грн, или на 3,92%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 34,021 млрд грн (ранее - 33,9 млрд грн), что на 3,75 млрд грн, или на 9,9%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что, по уточненным данным, за январь-сентябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 7,666 млрд грн, или на 21,8%, по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 42,867 млрд грн (ранее показатель составлял 42,9 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.