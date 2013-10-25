На межбанке гривня изменилась к доллару незначительно

В пятницу, 25 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1735/8,1745 грн/долл. по сравнению с 8,1730/8,1760 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,2695/11,2745 грн/евро с 11,2930/11,3010 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2572/0,2577 грн/рубль с 0,2577/0,2582 на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7595 (+0.0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3780/1,3830.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1745/8,1765 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2830/11,2895 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2579/0,2584 грн/рубль.