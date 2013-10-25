В Украине снизилась прибыль банков

Прибыль банков Украины в январе-сентябре 2013 года составила 1,732 млрд грн, что в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 2,775 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 9,11% – до 120,920 млрд грн, расходы – на 10,31%, до 119,188 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-августа 2013 года составила 2,5 млрд грн, что на 13,8% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,9 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.