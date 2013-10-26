Fitch подтвердило рейтинг Италии, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии в иностранной и национальной валюте и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств страны на уровне "ВВВ+" с негативным прогнозом, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "F2", потолок по рейтингам страны - "АА+". "Италия добилась заметного прогресса в консолидации бюджета - в 2013 году структурный дефицит ожидается на уровне 0,4%", - говорится в релизе агентства.

Совет министров Италии по итогам заседания 15 октября согласовал проект бюджета на ближайшие три года, который предусматривает сокращение расходов на 27,3 миллиарда евро и пополнение казны за счет частичной приватизации госсобственности.

Госдолг страны, как ожидается, достигнет пикового показателя в 133% ВВП в 2014 году, а затем начнет снижаться. ВВП Италии сократится на 1,8% по итогам текущего года, однако затем вырастет на 0,6% в 2014 году и на 1% через год. "Тем не менее, потенциал экономического роста Италии слаб по сравнению с другими странами с тем же рейтингом и остальными членами еврозоны", - отмечает агентство.

Негативный прогноз сохранен, в частности, ввиду вероятности нового витка политического кризиса, который может привести к росту экономических рисков. Кроме того, может возникнуть необходимость в рекапитализации банков вдобавок к предоставленным Monte Paschi di Sienа 1,4 миллиарда евро. На этом фоне агентство не планирует положительных рейтинговых действий в ближайшее время.

Для улучшения прогноза по рейтингам до стабильного необходим продолжительный период восстановления экономики и сокращения госдолга, а также структурные реформы, которые могли бы увеличить конкурентоспособность Италии.