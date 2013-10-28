Испания полностью пересмотрит модель налогообложения для физлиц

Правительство Испании в 2015 г. полностью пересмотрит модель налогообложения для физических лиц. Изменения коснутся доходов, облагаемых налогом, и это должно сократить размер взносов, заявил министр финансов Испании Кристобаль Монторо.

Представители правоцентристской Народной партии Испании уже давно говорили, что планируется сокращение некоторых налогов и фискальные реформы в 2015 г., после того, как подоходный налог был повышен в 2012 г. в качестве антикризисной меры, сообщают Вести Экономика.

Сейчас эта мера была продлена до 2014 г. Монторо сказал, что с выходом Испании из рецессии, условия позволяют изменить подоходный налог.

Изменения могут включать в себя установку нового уровня налогооблагаемого дохода, разные ставки в зависимости от дохода, отметил он.

Читайте также: Испанский госдолг в 2014 году сравняется с ВВП

"Это изменение будет означать сокращение по сравнению с 2014 г. на эквивалентной основе", - заявил министр и исключил возможность дальнейшего повышения налога на добавленную стоимости.

"Мы подняли то, что нам было нужно поднять, - добавил Монторо. – Нам нужно восстановление потребления".