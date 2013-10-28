“ПриватБанк” увеличивает уставный капитал дочернего банка в Грузии

Акционеры дочернего банка «ПриватБанка» в Грузии приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 17,9%, или на 16,611 млн лари (около 10,019 млн долл.), - до 109,231 млн лари (65,881 млн долл.), сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка».

Согласно решению, уставный капитал будет увеличен путем продажи дополнительного выпуска акций банка в количестве 166,110 тыс. штук действующему акционеру.

"Увеличение капитала банка - это не только очередное подтверждение надежности работы банка и приоритетов на активное развитие современной банковской розницы в Грузии, но и более широкие возможности для нас по кредитованию развития грузинской экономики, расширению современных доступных кредитных программ для жителей страны", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров грузинского "ПриватБанка" Юрия Кандаурова.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 октября активы банка составили 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 129,183 млрд грн, обязательства – 182,443 млрд грн, средства клиентов - 123,995 млрд грн, собственный капитал - 20,109 млрд грн, уставный капитал - 16,352 млрд грн. Прибыль банка за 9 месяцев составила 1,732 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).

Помимо дочернего банка в Грузии, банк представлен в России, Латвии, Италии, Португалии, Китае, Великобритании, Кипре, Германии, Испании, Казахстане.