Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Динамика пары EUR/USD, так как в отношении ее на текущей неделе не запланировано важной макроэкономической статистики, будет определяться общим поведением американского доллара, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, после преодоления уровня 1,3720 следующей целью для евро станет отметка 1,4000. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро повысится до 11,54 грн., безналичного – до 11,44 грн.

На текущей неделе доллар США может продолжить снижаться в ожидании принятия решения ФРС по финансовой политике. Центральный банк США на фоне длительного перерыва в работе правительственных организаций вряд ли будет спешить с сокращением мер стимулирования. Это будет оказывать давление на доллар и на внутреннем валютном рынке. Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе в Украине будет находиться в границах 8,187 – 8,193 грн., безналичного – в диапазоне 8,173-8,176 грн.

На текущей неделе российский рубль может продолжить расти в цене как на мировом рынке, так и в Украине. Средний курс продажи наличного рубля в Украине на неделе может находиться в рамках 0,258 – 0,263 грн., безналичного – 0,256-0,261 грн.