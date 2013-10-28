Власти США намерены увеличить приток инвестиций

Президент США Барак Обама и другие чиновники намерены поддержать приток иностранных инвестиций в США на фоне данных о том, что страна отстает от других стран в борьбе за мировой капитал.

Такой шаг со стороны Обамы, когда напоминается, что Америка открыта для бизнеса, является более агрессивными действиям Белого дома, чем обычно. Судя по всему, это отражает растущее понимание в Вашингтоне, что аргументы в пользу инвестирования в крупнейшую экономику в мире больше не являются очевидными, сообщают Вести.ru со ссылкой на Financial Times.

В 2000 г. на США приходилось 37% общего объема иностранных инвестиций, но к 2012 г. эта доля сократилась до 17%. В 2012 г. было привлечено $166 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 28% меньше, чем в 2011 г., и чуть ниже уровня 2010 г.

В этом году показатель может быть еще ниже, так как в первые шесть месяцев 2013 г. было привлечено только $66 млрд, что ощутимо меньше, чем $84 млрд за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметны попытки привлечь прямые иностранные инвестиции стали в этом месяце, когда временное частичное прекращение работы правительства вызвало удивление инвесторов по всему миру. Они стали сомневаться в возможностях США управлять экономикой, и это вызвало нервозность на мировых рынках.

Министерство торговли США организует первую в своем роде встречу для иностранных инвесторов, агентств по экономическому развитию и представителей властей на этой неделе. Как ожидается, Обама и другие чиновники скажут о том, что слабые темпы восстановления экономики и политические проблемы не должны оказывать влияние на инвестиционные решения.

Также на мероприятии будут выступать министр финансов США Джейкоб Лью, госсекретарь Джон Керри, торговый представитель Майкл Фроман и министр торговли Пенни Прицкер.

"Вслед за промышленными кризисами в Вашингтоне пришло время собраться вместе и сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для стимулирования роста и создания новых качественных рабочих мест", - говорится в сообщении Белого дома.

Примечательно, что правительство обычно избегало каких-либо высказываний о привлечении иностранных инвестиций. Раньше Вашингтон считал, что любой инвестор или компания, стремящиеся к присутствию на мировом рынке, не могли не вкладывать деньги в США. Но реальность изменилась в связи с ростом развивающихся рынков, что резко усилило конкуренцию.

Хотя приток иностранных инвестиций упал во многих странах ОЭСР, но в США падение было более сильным, чем средний показатель у стран с развитой экономикой.

"Администрация делает упор на прямые иностранные инвестиции как на экономический приоритет, потому что у США земля уходит из-под ног", - сказал президент Организации по международным инвестициям Нэнси МакЛернон.

Эксперты добавляют, что инвесторов отпугивает система корпоративного налогообложения, которая остается сложной. Потенциальные инвесторы боятся максимальной ставки в 35%, хотя они, в конечном итоге, могут платить меньше за счет использования налоговых льгот.

В модернизации нуждается инфраструктура. Растут опасения относительно того, что система образования не сможет предоставить хорошо обученную рабочую силу.

С другой стороны, призыв к иностранным инвесторам появился после острой политической реакции на громкие приобретения иностранных компаний, особенно из Китая и стран Ближнего Востока.

Как правило, иностранные инвестиции в США идут в основном из европейских стран, но из-за европейского долгового кризиса приток таких инвестиций замедлился. Это означает, что диверсификация источников иностранных инвестиций является еще одной целью властей США.

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