В Китае разрешат регистрировать компании без уставного капитала

В Китае отменяют обязательный минимальный объем уставного капитала, необходимый для регистрации компании. Об этом со ссылкой на заявление Госсовета КНР сообщили сегодня местные СМИ, передает ИТАР-ТАСС. В ближайшее время общества с ограниченной ответственностью смогут регистрироваться в КНР без обязательного ранее уставного капитала в размере 30 тысяч юаней (около 5 тысяч долларов). Легче будет и акционерным обществам, поскольку при регистрации им не придется заявлять капитал в размере 5 млн юаней (821,5 тысяча долларов).

По решению Госсовета будут упразднены ежегодные инспекционные проверки, которые заменят упрощенной годовой отчетностью. Предполагается, что благодаря таким изменениям в системе торгово-промышленной регистрации будет повышена эффективность работы органов госнадзора, и многие малые частные предприятия получат облегченный доступ к регистрации своей деятельности.