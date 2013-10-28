МВФ рекомендует Украине отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль

Международный валютный фонд рекомендует Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев в ходе встречи с руководством и членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев и представитель МВФ в Украине Жером Ваше считают необходимым перенести запланированное на 2014 год снижение ставок НДС и налога на прибыль», - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что руководитель комитета, народный депутат Украины Виталий Хомутынник пообещал рассмотреть возможность выполнения такой рекомендации в случае, если она будет оформлена в виде законопроекта и передана от имени Кабинета министров в парламент.

По мнению Хомутынника, комитет готов рассмотреть доводы правительства с учетом сложности прогнозирования доходной части в проекте государственного бюджета на 2014 год. «Хомутынник не исключил, что подобный законопроект может получить поддержку большинства депутатов», - отметили в пресс-службе комитета.

Кроме того, в ходе встречи стороны обговорили вопрос возмещения НДС в Украине, использования казначейских векселей и возможное повышение ставок акцизов.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину 17 октября, как и планировалось ранее. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Ключевые условия возобновления кредитования представителями МВФ высказывали неоднократно, и на сегодняшний день они остаются прежними: сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского сектора в части гибкости валютного курса и энергетического сектора в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня.

Вместе с тем, в интервью агентству Reuters в середине октября министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость с 1 января 2014 года с 20% до 17% и налога на прибыль с 19% до 16% из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Украина в 2014 году должна выплатить Международному валютному фонду, а также в качестве платежей по суверенным долговым облигациям порядка 8 млрд долл., что станет последней пиковой нагрузкой на бюджет в ближайшие годы.