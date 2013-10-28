«Фидокомбанк» снизил убыток в 16 раз

Приобретенный Александром Адаричем «Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк») в январе-сентябре 2013 года получил 14,721 млн грн убытка, что в 16,2 раза меньше убытка за аналогичный период 2012 года, который составлял 238,393 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 29,98% - до 5,625 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 16,29%, до 3,006 млрд грн, обязательства — на 35,90%, до 4,245 млрд грн, средства клиентов - на 23,96%, до 2,213 млрд грн, собственный капитал - на 2,13%, до 1,380 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,381 млрд грн.

Справка УНИАН. «Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group заключил договор о продаже украинского «Эрсте Банка» собственнику «Фидобанка» Александру Адаричу за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

«Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» в июне, а Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе текущего года. Акционеры «Фидокомбанка» намерены утвердить решение о его прекращении путем присоединения к «Фидобанку» на предстоящем собрании 4 ноября.