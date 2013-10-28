На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 28 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1680/8,1710 грн/долл. по сравнению с 8,1715/8,1750 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,2640/11,2725 грн/евро с 11,2830/11,2915 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2566/0,2571 грн/рубль с 0,2568/0,2573 на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8525 (+0.0795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3815.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1735/8,1745 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2695/11,2745 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2572/0,2577 грн/рубль.