"ПриватБанк" планирует вывести на рынок бесконтактный банкомат

Крупнейший банк "ПриватБанк" разработал и планирует вывести на рынок бесконтактный банкомат, позволяющий получать наличные с помощью мобильного телефона, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, устройство не имеет аналогов в мире, и банк планирует установить первые банкоматы до конца ноября, а также начать промышленные поставки таких банкоматов в первом квартале 2014 года.

По информации банка, банкомат работает под управлением ОС Android, не имеет привычного дисплея с кнопками и оснащен NFC-ридером, внутри "черного ящика" установлен сейф первого класса защиты и необходимый минимум электроники.

"Мы безжалостно отрезали от обычного банкомата совершенно ненужную верхнюю часть. У каждого клиента теперь есть свой персональный дисплей, ридер и клавиатура - смартфон", - процитировала пресс-служба заместителя председателя правления банка Александра Витязя. По его словам, новое поколение банкоматов в разы дешевле обычных в изготовлении и обслуживании и защищены от мошенничества с использованием накладок на банкоматы (скимминг).

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 октября активы банка составили 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 129,183 млрд грн, обязательства – 182,443 млрд грн, средства клиентов - 123,995 млрд грн, собственный капитал - 20,109 млрд грн, уставный капитал - 16,352 млрд грн. Прибыль банка за 9 месяцев составила 1,732 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).