ЕС намерен выделить 4 млн евро на совместные проекты Украины с Молдовой

Европейский Союз намерен выделить трем регионам Украины - Черновицкому, Одесскому и Винницкому - на различные совместные проекты с Молдовой около 4 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе ходе презентации программы «Украина-Молдова» сообщила эксперт по коммуникациям программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Татьяна Деревянкина.

«Особенность данной программы в том, что не будет европейских контролеров», – сказала Деревянкина.

Она уточнила, что проекты будут, как разрабатываться, так и реализовываться только украинскими и молдавскими организациями.

«Приоритеты сотрудничества – социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, проживающих в приграничных территориях, проблемы, которые характерны локально для этих регионов по обе стороны границы», - сказала Деревянкина.

Также принимаются экологические, образовательные, спортивные проекты, а также – в области культурного обмена.

По словам Деревянкиной, в программе могут участвовать различные организации, кроме религиозных, исключаются также - политические партии и коммерческие структуры.

«Основное условие – присутствие в проекте представителей и Украины, и Молдовы», - пояснила Деревянкина.

Предполагается, что заявки начнут принимать в июле 2014 года, на определение победителей отводится несколько месяцев, на непосредственное выполнение проектов отводится два года (2015-2016 гг).