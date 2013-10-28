Иностранные инвестиции в Польшу в прошлом году рухнули на рекордные 70%

Варшава. Прямые иностранные инвестиции в Польшу в прошлом году снизились на рекордные за всю современную историю страны 70% - до 4,7 млрд евро.

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Национального банка Польши (NBP), которыми располагает УНИАН.

Предыдущий антирекорд за последние почти 20 лет был зафиксирован в 2001 году, когда инвестиции снизились на 60%, а в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, они упали примерно на 40%.

Согласно данным Нацбанка Польши, из указанной суммы инвестиций 4,4 млрд евро составила реинвестированная прибыль.

Заграничные инвесторы в виде других инструментов - главным образом долговых - вложили в польскую экономику в прошлом году около 2,9 млрд евро, выведя из страны около 2,6 млрд евро.

По данным NBP на конец 2012 года, заграничные инвестиции в Польшу составили почти 180 млрд евро, что в более чем 4 раза превышает аналогичный показатель на конец 2004 года, когда страна присоединилась к Европейскому Союзу.

Со времени вступления Польши в Европейский Союз иностранные инвесторы ежегодно вкладывали в польскую экономику от около 8 млрд евро до рекордных 17 млрд евро (в 2007 году), в то время как с 1994 года до интеграции Польши с ЕС инвестиции составляли от 1,6 млрд евро до около 10 млрд евро в год.

По данным Нацбанка, крупнейшими инвесторами в Польшу являются Германия (27 млрд евро), Нидерланды (26 млрд евро), Франция (22 млрд евро), Люксембург (18 млрд евро).

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления статистики Польши, иностранные инвесторы в прошлом году сократили инвестиции в Украину на 7% - до 6 млрд долл.

По данным на конец прошлого года, весь объем иностранных инвестиций с начала обретения Украиной независимости в 1991 году составил около 55 млрд долл.

Эксперты прогнозируют значительный рост иностранных инвестиций в Украину и ее активное экономическое развитие по образцу Польши в случае подписания и внедрения в жизнь положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое украинская власть намерена подписать в ноябре текущего года.

Польша подписала аналогичный документ в 1992 году.