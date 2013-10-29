Чистая прибыль Deutsche Bank за 9 месяцев сократилась более чем на четверть

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в январе-сентябре 2013 года сократилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,04 миллиарда евро, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на финотчет кредитной организации.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,99 евро против 2,92 евро годом ранее.

Выручка Deutsche Bank при этом сократилась за отчетный период на 2% - до 25,35 миллиарда долларов.

Чистая прибыль кредитной организации за третий квартал упала почти в 15 раз - до 51 миллиона евро с 754 миллионов евро годом ранее. Аналитики ожидали чистую прибыль в размере 376 миллионов евро. Резкое сокращение показателя связано с выплатами, направленными на улаживание судебных разбирательств. Прибыль на акцию сократилась до 0,04 евро с 0,78 евро в июле-сентябре прошлого года. Выручка Deutsche Bank уменьшилась за третий квартал на 10% - до 7,7 миллиарда евро.

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Deutsche Bank основан в 1870 году и является крупнейшим банковским концерном Германии, 2 тысячи отделений которого расположены в 72 странах мира. В состав концерна входят коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие подразделения. Штаб-квартира банка находится во Франкфурте-на-Майне, число сотрудников составляет более 80 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.