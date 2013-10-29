В Канаде дефицит бюджета превысит 14 млрд долл.

Дефицит бюджета Канады будет сокращен в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2014 года, до 14,7 млрд канадских долларов (14,06 млрд долларов США). С такими оценками выступило Бюджетное управление (БУ) парламента страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно расчетам экспертов, правительству удастся выполнить свое обещание - выйти на бездефицитный бюджет в 2015-2016 финансовом году, но профицит составит всего 200 млн канадских долларов (191,3 млн долларов США), а не 800 млн /(765,2 млн долларов США), как предполагает министерство финансов. И в 2016-2017 финансовом году БУ прогнозирует профицит в размере 1,7 млрд канадских долларов (1,6 млрд долларов США), а не 3,9 млрд (3,7 млрд долларов США).

С такими оценками уже не согласился министр финансов Джеймс Флаэрти, по словам которого превышение доходов над расходами в 2015 году будет "не столь маленьким".

Как подчеркивают эксперты БУ, они ожидают "снижения до 2% темпов экономического роста страны в следующем году и некоторого повышения уровня безработицы".

Правительство консерваторов во главе со Стивеном Харпером запросило на свою деятельность в наступившем 1 апреля 2013-2014 финансовом году 282,6 млрд канадских долларов (275,8 млрд долларов США). При этом поступления в казну, согласно оценкам на конец марта, ожидались в размере 263,9 млрд канадских долларов (257,5 млрд долларов США). Таким образом дефицит в соответствии с предыдущим прогнозом должен был составить 18,7 млрд канадских долларов (18,25 млрд долларов США).