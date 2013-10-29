Украина поднялась на 25 позиций в рейтинге Doing Business

Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место.

Как отмечается в рейтинге Doing business - 2014, текстом которого располагает УНИАН, Украина также получила наивысшую оценку - «8 из 10» - по показателю проведенных в стране реформ, направленных на улучшение деловой активности и упрощение ведения хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

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Таможенная и налоговая системы готовы к имплементации положений Соглашения с ЕС

«Из 29 развивающихся экономик, улучшивших свои позиции в рейтинге, пять добились особенно значительных успехов в экономическом развитии. В их числе – Украина, Македония, Бурунди, Руанда и Гватемала», - говорится в рейтинге Всемирного Банка. – «Украина существенно улучшила процедуру регистрации бизнеса и состояние дел в сфере администрирования налога на добавленную стоимость».

Аналитики рейтинга особенно подчеркнули эффективность использования в Украине риск-ориентированных методов проведения проверок хозяйствующих субъектов контролирующими органами, отметили открытость украинских банков и промышленности в части публикации необходимой для инвесторов информации, а также обратили внимание на положительные результаты внедрения норм нового Таможенного кодекса и изменений в законодательстве о банкротстве.

Как сообщал УНИАН, весной 2013 года Президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде обращал внимание, что вхождение Украины в сотню стран рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business должно стать ориентиром успеха политики дальнейшей дерегуляции экономики, проводимой руководством страны.

В свою очередь Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business и удобству уплаты налогов Paying Taxes. В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.